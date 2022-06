Provincie en gemeenten willen niet dat er naar olie- en gasvelden wordt gezocht in regio Utrecht

Het ministerie zet dus niet in op het versneld ontwikkelen van nieuwe gasvelden op land. Er wordt dan ook geen druk uitgeoefend op gemeenten zoals Woerden om gaswinning te mogelijk te maken.

,,Er is veel veranderd door de stijgende gasprijzen, mede veroorzaakt door de inval van Rusland in Oekraïne”, stelt het gemeentebestuur. Het ministerie heeft in kaart gebracht hoe de leveringszekerheid van gas op korte termijn op peil kan blijven. De conclusie van het ministerie is dat gasvelden onder de Noordzee en gasimport met een LNG-tanker soelaas moeten bieden.

Afdwingen

Als het aan de gemeenten en de provincie ligt wordt er niet actief naar olie- en gasvelden in de Utrechtse regio gezocht. Dat willen gemeenten en provincie via de rechter afdwingen. De minister heeft eerder ingestemd met het verlengen van de opsporingsvergunning van Vermilion. De rechtbank in Utrecht houdt 5 juli een zitting.

In het westelijk deel van de provincie Utrecht wil Vermilion onderzoeken of er, buiten het gebied Papekop, andere gasvelden zijn die het kan exploiteren. De opsporingsvergunning daarvoor is echter verlopen. Gemeenten en provincie zijn bij de rechtbank in beroep gegaan tegen het opnieuw verstrekken van een opsporingsvergunning. Vermilion en het ministerie spreken van ‘verlengen’.

Hoge gasprijs

Er is voor zover bij de gemeente Woerden bekend nog geen geactualiseerd winningsplan van Vermilion ingediend voor het veld Papekop. Dit is een voorwaarde voor daadwerkelijke gaswinning. De hoge gasprijs kan het winnen van gas uit het veld Papekop echter wel aantrekkelijk maken voor Vermilion. ,,Een vergunningsaanvraag is daarom niet uit te sluiten”, aldus de gemeente Woerden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.