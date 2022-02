Przemek (34) sloeg over de kop en overleed, fotograaf Justin steekt kaarsje aan namens zijn familie in Polen

Przemek (34) sloeg over de kop en overleed in water: ‘Denk aan hem en ontsteek een kaarsje’

De bij het ongeluk op Rietveld in Woerden om het leven gekomen automobilist was de 34-jarige Pool Przemek. Zijn familie reageert verslagen op het ongeluk. ,,Het was mijn broer, mijn broertje", reageert Krzysztof in een emotioneel bericht aan AD Groene Hart.

23 februari