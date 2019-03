Queen-act van Montfoortse carnavalsgroep is wereldwijde hit

Vanochtend was de video nog te zien in het Jeugdjournaal, terwijl reacties op het facebookbericht in het Duits, Spaans en Italiaans geschreven zijn en het onder meer in Litouwen, Peru en Bolivia is gedeeld. Kortom, de carnavalsgroep de Tumtummetjes is hot en beleeft zijn finest moment. ,,Het is ongelooflijk hoeveel mensen we hiermee hebben bereikt”, zegt Werner Kruizenga,die in de video is te zien met een pruik op als gitarist Brian May. ,,We hadden al wel een goed gevoel overgehouden aan het optreden tijdens carnaval, maar dit overtreft alle verwachtingen.”