Ramazan vindt vuurwapens in plafond tijdens verbouwing: ‘Ik dacht eerst dat het drugs waren’

Eíndelijk je coronacou­pe laten kortwieken? Áls het lukt een afspraak te maken; bij kappers staat telefoon roodgloei­end

19:35 De nekharen werden door partners nog wel bijgepunt, maar daar bleef het vaak bij. Met een matje in de nek, of zelfs een staartje, namen al ontelbaar veel mannen vandaag plaats in de kappersstoel.