‘Reactie van Woerden op plan voor 33.000 zonnepanelen op Cattenbroekerplas ronduit stuitend’

column Jeftha is een kleine strijder, kinderhart­chi­rur­gie in Utrecht vecht met hem mee

Het jongetje heet Jeftha, wat ‘strijder’ betekent. Een goed gekozen naam, want Jeftha is een vechtersbaasje. De eerste drie maanden van zijn leven had hij al een knipkaart op de intensive care van het WKZ in Utrecht. Nu, 2,5 jaar oud, heeft hij drie openhartoperaties doorstaan.