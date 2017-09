Recherche onderzoekt brand kentekenloze Audi in Harmelen

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Het feit dat de kentekenplaten waren verwijderd is voor de recherche aanleiding tot onderzoek. ,,Wij willen natuurlijk weten van wie die auto is en waarom hij onbeheerd is achtergelaten’’, zegt een woordvoerster van de politie. ,,Het is vooralsnog niet te linken aan eerdere zaken in ons gebied.’’ Het is daarom nog onduidelijk of de Utrechtse Audi-bende er mee te maken heeft, aldus de politie Midden Nederland.