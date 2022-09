Rechter stelt Woerdenaren in het gelijk; ministerie mag vergunning olie en gas niet zomaar verlengen

klimaatverandering Geen palmbomen in het Groene Hart, maar inheemse planten krijgen het moeilijk: ‘Natuurwan­de­ling gaat er anders uitzien’

Kunnen we straks door de palmbomen het bos nog zien in het Groene Hart? Inheemse planten hebben het moeilijk met droge en warme zomers, zeggen deskundigen. Een wandelingetje in de natuur gaat er anders uitzien.

30 augustus