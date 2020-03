Regen, wind en.... IJs! ‘De zaak stond meteen weer vol'

,,Oké'', bekent Van Harskamp (37). Afgelopen maanden heeft hij zich ietsje minder met ijs beziggehouden. ,,Ik ben hier zeven jaar geleden begonnen met nul ijs-ervaring, dus iedere winter volgde ik opleidingen in Italië. Bijvoorbeeld hoe je ijs kunt maken met alcohol erin terwijl alcohol niet bevriest. Of een cursus hartig ijs maken met zalm." Volgens de ijsmaker is Italië hét land om dit soort dingen te leren. ,,Het echte Italiaanse ijs, gelato, komt hier vandaan en is echt anders dan ice cream. Het is zachter van structuur en minder vet.”



Afgelopen winter deed Van Harskamp geen opleiding. ,,Hoewel ik nooit uitgeleerd ben, weet ik het meeste inmiddels wel." Hij had nog iets anders te doen: verhuizen. ,,Ik ben traditioneel op Koeiemart voor het laatst open en de dag erna moest er verhuisd worden.”



Van Harskamp en zijn vriendin hebben hun appartement boven de ijssalon in de Voorstraat verruild voor een duurzame nieuwbouwwoning in Bodegraven. ,,Iets verder van de zaak en daardoor iets meer rust is best lekker, want ik ben echt altijd met ijs bezig. Thuis zit ik op de computer ook vaak te zoeken naar smaken. Mijn vriendin wordt er weleens gek van."