uitgelegd Zelf maar in actie komen na fietsen­dief­stal, want politie heeft ‘toch geen tijd’. Is dat zo?

Wat de Alphense in feite deed, was voor eigen rechter spelen. Ze deelde op Facebook de foto van een 12-jarige die volgens haar de dief was van haar fiets. Online kreeg ze bijval: voor agenten hebben dergelijke zaken ‘toch geen prioriteit’. Is dat zo?