Rel in gemeenteraad Woerden: SP-er De Mooij dient klacht in tegen wethouder vanwege duw

,,Dit is onacceptabel’’, zegt een ‘geschrokken’ en ‘geschokte’ De Mooij. Zij neemt het incident heel hoog op. ,,Het is niet normaal dat je een volksvertegenwoordiger duwt. Dat past niet in het huis van de democratie.’’

Bolderdijk gaat door het stof. Hij laat in een reactie weten dat het incident ‘nooit had mogen gebeuren’. ,,Het was een opwelling en niet tegen mevrouw De Mooij persoonlijk gericht. Helaas weet ik niet wat mij bewoog en wat de aanleiding voor de duw was.’’

Het duwmoment in de gemeenteraad van Woerden

Evenwicht

Het voorval, dat camera’s in de raadzaal hebben vastgelegd, vond plaats tijdens een schorsing bij de algemene beschouwingen. Toen De Mooij een vraag stelde aan Bolderdijk schreeuwde hij ‘weg jij’ en gaf hij haar een forse duw, waardoor zij ‘ternauwernood haar evenwicht wist te bewaren’.

De Mooij heeft in eerste instantie een gesprek met Bolderdijk gehad. Hierin verklaarde de wethouder dat hij zich het gebeurde niet meer kon herinneren. In dit gesprek bood hij wel zijn excuses aan, maar dat is voor het SP-raadslid niet voldoende. ,,Als persoon kan ik de excuses aanvaarden, maar als volksvertegenwoordiger vind ik dat moeilijk. Ik zie mezelf als voorbeeld voor mensen. Welk signaal geven we als politiek af met een dergelijk gedrag?’’

Wethouder Arthur Bolderdijk

In een gesprek met burgemeester Victor Molkenboer kreeg het SP-raadslid ook niet echt het gevoel dat ze serieus werd genomen, vertelt ze. In een tweede gesprek met Bolderdijk en Molkenboer erbij, afgelopen donderdag, kwamen beide partijen er ook niet uit. Hierop besloot De Mooij haar klacht niet in te trekken. Wat haar betreft is het logische gevolg van het optreden van Bolderdijk dat hij opstapt. ,,Zijn gedrag is tegen alle codes van de integriteit die er zijn.’’

Burgemeester Molkenboer wil inhoudelijk niet op de ‘vervelende’ kwestie reageren. Hij bevestigt dat er diverse gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de twee partijen. Hiermee is de klacht volgens de procedure afgehandeld. ,,Ik moet nu nog even kijken wat ik nu ga doen. Ik moet nog een besluit over de klacht nemen, dus kan ik hier inhoudelijk niet op reageren.’’

Dekking

Wethouder Arthur Bolderdijk (LijstvanderDoes) laat in een schriftelijke verklaring via een woordvoerder van de gemeente weten dat hij ‘voor de duw aan raadslid Wilma de Mooij zijn oprechte excuses aanbiedt’. ,,Eerder deed ik dat al aan mevrouw De Mooij persoonlijk. Dit had nooit mogen gebeuren. Het was een opwelling en niet tegen mevrouw De Mooij persoonlijk gericht.'

,,Helaas weet ik niet wat mij bewoog en wat de aanleiding voor de duw was. Ik weet alleen dat ik op dat moment samen met andere raadsleden druk bezig was om dekking te zoeken voor een amendement. We waren zeer geconcentreerd in gesprek. Ik wacht de klachtenprocedure af. Hoe dan ook: het past een wethouder niet om op deze manier op medebestuurders te reageren, ook al was dat niet bewust.”

Raadslid Woerden Wilma de Mooij

wethouder Arthur Bolderdijk geeft SP-raadslid Wilma de Mooij een duw.