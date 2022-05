Rembrandtbrug 10 miljoen euro duurder: ‘Hoge kosten mag toch geen verrassing zijn’

Hoog tijd dat de politiek zich gaat bezig houden met de realiteit.

De Woerdense politiek valt om van verbazing over het duurder worden van de Rembrandtbrug en ziet een alternatief als de Rietveldbrug nu weer in beeld komen, staat in AD Groene Hart. Als deze verbazing echt is, wordt het hoog tijd dat de politiek zich gaat bezig houden met de realiteit. Stijgende bouwkosten zijn er al meer dan een jaar en hoge woningprijzen zijn er ook al lang. Kortom, word wakker en doe waarvoor je gekozen bent.

De oppositie begint weer te roepen dat er helemaal geen brug moet komen. Natuurlijk, gaan jullie dan ook aan de mensen op de Rembrandtlaan vertellen dat de verkeerschaos niet wordt opgelost? De niet gekozen variant Rietveldbrug dan toch maar toepassen omdat die is goedkoper? Volgens mij is duidelijk waarom dat alternatief niet gekozen is. Het lost de problematiek van onder andere de Rembrandtlaan niet op.

Quote Op de totale begroting van de gemeente is dat maar een heel klein deel A. Vijfhuizen

Daarnaast moet de politiek eens aan de burgers uitleggen hoe zo’n investering wordt betaald. Dat zou veel goodwill kunnen kweken bij de achterban. Een investering van 21,5 en nu dus 31,5 miljoen wordt namelijk niet in één keer betaald. Dat geld wordt net zoals dat een burger dat zelf doet geleend en vervolgens worden daar in dertig jaar kapitaalslasten over betaald. Afhankelijk van de rente hebben we het dan dus over € 715.000 (21,5 miljoen) of € 1.050.000 (excl. rente, maar die staat dus heel laag) per jaar wat het de gemeente daadwerkelijk kost. Op de totale begroting van de gemeente is dat maar een heel klein deel dus.

Het aanleggen van een brug, het opkopen van percelen en panden, het aanleggen van een deels nieuwe weg, het opknappen van een best wel verpauperd bedrijventerrein voor slechts 30 miljoen euro? Deze kosten moeten gewoon worden gemaakt. De kiezer heeft zijn werk gedaan, nu moet de politiek aan de slag.

A. Vijfhuizen, Woerden.

Burger betaalt

Dat de nieuwe Rembrandtbrug in Woerden duurder zou uitvallen, was bekend. Het wordt nu een prestigeobject van de gemeente. De burger betaalt hier weer voor. Dat de Rietveldbrug een veel beter alternatief is, deert de gemeente niet. We moeten het verkeer tenslotte dwars door, in plaats van om Woerden leiden.

F. Buursma, Kamerik.

Nog steeds contact met onderduikers

Wat mooi om te lezen; het verhaal in AD Groene Hart over de onderduikers in de Alphense Willemstraat. Helaas mist er in het stuk een belangrijk detail. Toen de onderduikers in het huis aan de Willemstraat kwamen, had de familie Van Gils al een klein dochtertje. Zij was in 1941 geboren. Zij heette Riet en heeft gedurende deze tijd haar mond gehouden, een hele verantwoordelijkheid voor een peuter. Riet en haar man( inmiddels overleden), kinderen en kleinkinderen hebben tot op heden een intensief contact.

Angelique Vielvoije-Van der Pol, dochter van Riet. Alphen.

