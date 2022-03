Rembrandtbrug, fietspaden, cultuur: de wensenlijstjes voor nieuw stadsbestuur worden gretig op tafel gelegd

Eén helft gas geven volstaat voor ARC tegen Jodan Boys: ‘Dankzij nachtelijk werk medische staf gestart met dezelfde elf’

De soevereine zegereeks van ARC duurt voort. In een eenzijdige regioderby had een gehavend Jodan Boys weinig in te brengen en was de thuisploeg een klasse beter. Arjan Ouwendijk was met twee goals belangrijk: 2-0.

