Remmer houdt van een kleine wijngaard die al 10 generaties in de familie is: ‘Dat proef ik terug in de wijn’

Als Remmer op reis is in Europa dan is de reis pas compleet als hij een wijngaard heeft bezocht. ,,Het liefst een kleine wijngaard, waar ik een wijnboertje kan treffen die me van alles vertelt. Vaak zijn het wijngaarden die al tien generaties of langer in de familie zijn. Ze hebben weinig stokken tegen een steile berghelling en moeten keihard werken voor een kleine hoeveelheid wijn. Dat verhaal ruik en proef ik dan terug in de wijn. Het is niet proeven, maar beleven. Soms is het bijna meditatief.’’