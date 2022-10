‘Reserveer voldoende nieuwbouwwoningen De Ronde Venen voor eigen inwoners’

Raadslid Ria de Korte: ,,De overheid wil dat minimaal twee derde van de woningen in een project sociale middenhuur en goedkope koop (tot 355.000 euro) zijn. Van die woningen kan dan de helft toegewezen worden aan inwoners van de eigen gemeente, in ons geval aan De Ronde Veners dus’’, zegt ze in een toelichting.

Van al die nieuwbouwwoningen in de drie gebieden bestaat 45 procent uit sociale en middenhuur-woningen. ,,Dat is mooi. Maar wij merken dat veel starters, alleenstaanden en senioren liever een huis willen kopen dan huren. Van de 1500 woningen zijn er ongeveer 80 goedkope koopwoningen. De rest is vrije sector en meestal worden die duurder dan 355.000 euro. Dan kunnen we ze niet aan De Ronde Veners toewijzen. We gaan dus geen koopwoningen bouwen voor De Ronde Veners, maar voor mensen uit Amsterdam en Utrecht.’’