Ria uit Linschoten al 200 keer te zien in het Journaal met weerfoto's

Al tweehonderd keer verscheen een foto van Ria Kamphof- Eikelenboom bij het weerbericht in het NOS Journaal. Daar lijkt een eind aan te komen nu de Linschotense is verhuisd van de polder naar het dorp.

Ria Kamphof-Eikelenboom (69) woonde en werkte sinds 1967 op een boerderij aan de M.A. Reinaldaweg in Linschoten. Een fotogenieke plek middenin de weilanden en met allerlei bomen, bloemen, planten en beesten vlakbij. Toch fotografeert ze pas sinds 1998.

Quote Gerrit Hiemstra is gek op zonsopgangen en zonsondergangen Ria Kamphof-Eikelenboom ,,Toen mijn zoon de boerderij overnam, kreeg ik wat meer tijd en oog voor de natuur", vertelt Kamphof-Eikelenboom. ,,Vooral de zonsopkomsten en -ondergangen in het voorjaar en najaar zijn mooi met al die kleuren in de lucht", vindt de Linschotense. ,,Verder vind ik foto's bij het water mooi wanneer je dubbel beeld krijgt door de weerspiegeling."

Oproep

Toen Kamphof-Eikelenboom in 2004 een oproep zag bij het weerbericht van het NOS Journaal om weerfoto's in te sturen, besloot ze ook eens wat foto's te mailen. ,,De eerste foto, 's middags genomen bij het water, werd 's avonds meteen getoond op tv", weet ze nog.

Het bleek de eerste foto van velen, want sindsdien zijn al zo'n tweehonderd foto's van de Linschotense te zien geweest bij de uitzendingen van 18.00 uur en 20.00 uur van het NOS Journaal. ,,Soms wel twee tot drie foto's per week."

Vooral weerman Gerrit Hiemstra laat vaak foto's van haar zien. ,,Gerrit is gek op zonsopgangen en zonsondergangen", gniffelt Kamphof-Eikelenboom. ,,Hij zegt vaak dat de foto is genomen in het midden van het land of in Linschoten, een dorpje bij Woerden."

Volledig scherm Een kleurrijk beeld van de Linschoter polder, uitgezonden bij het NOS Journaal. © Ria Kamphof-Eikelenboom

De meteoroloog reageert heel soms ook wel eens op de ingezonden weerfoto's. ,,Hij heeft me wel eens een e-mailtje teruggestuurd dat hij de foto's die ik had ingestuurd zó mooi vond, dat hij lastig kon kiezen."

De Linschotense is niet de fanatiekste inzender van weerfoto's naar de NOS. ,,Dat is Jannes Wiersema uit Roodeschool, in de buurt van Groningen. Ik herken zijn foto's direct zodra ze in beeld komen. Marco Verhoef kiest vaak foto's van hem uit. Ze hebben elkaar daardoor zelfs een keer ontmoet."

Simpel cameraatje

De meeste foto's die op de nationale tv verschenen, maakte Kamphof-Eikelenboom met een simpel cameraatje of zelfs met haar telefoon. ,,Wat ik mooi vind, dat fotografeer ik en dan kijk ik of het wat is. Ik maak er wel altijd een sport van om alleen dingen op de foto te krijgen die puur natuur zijn. Dan ga ik bijvoorbeeld net iets verder door de knieën om bepaalde dingen er juist wel of niet op te krijgen."

Behalve natuurfoto's maakt Kamphof-Eikelenboom ook weleens foto's met mensen erop. ,,Van het polsstokverspringen in Linschoten of van mijn kleinkinderen die met water aan het spelen zijn."

Volledig scherm Ook een foto van het polsstokverspringen in Linschoten haalde het Journaal. © Ria Kamphof-Eikelenboom

Kennis van fotografie heeft de Linschotense niet. ,,Ik heb ook nooit een fotocursus gedaan, want dan ga je er te veel van weten en ik doe het omdat ik het leuk vind."

Quote Ik heb ook nooit een fotocursus gedaan, want dan ga je er te veel van weten Ria Kamphof-Eikelenboom Een paar jaar geleden overwoog de amateurfotografe te stoppen met foto's insturen. ,,Waar ze voorheen alleen zeiden waar de foto genomen was, gingen ze nu ook de fotograaf vermelden", weet Kamphof-Eikelenboom. ,,Ik vond het eigenlijk leuker zonder naam en had er geen zin in dat mensen zich met mijn foto's gingen bemoeien." Toch bleef de Linschotense insturen. ,,Als ik dan 's morgens heel vroeg wakker werd en de roze gloed van de lucht achter de gordijnen zag, kon ik het niet laten eruit te gaan om foto's te maken."

Dat de foto's niet meer anoniem werden getoond, resulteerde wel in reacties van anderen. In het dorp, op de Facebookpagina van Linschoten en van haar kinderen die belden als er weer een foto op tv was geweest. Ook verscheen er vorig jaar bij de Wereldwinkel in Linschoten een kalender met weerfoto's van Kamphof-Eikelenboom.

Stiller

Sindsdien is het wat stiller geworden qua foto's. ,,Ik ben vorig jaar van de boerderij verhuisd naar het dorp, dus de mooie zonsopkomsten mis ik nu", vertelt ze. ,,In mijn nieuwe huis heb ik wel een balkon en een stukje buiten, maar dat is niks om naar de NOS te sturen."

Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. ,,Ik ben twee tot drie keer in de week op de boerderij te vinden waar ik nog een moestuin en caravan heb en dan loop ik nog regelmatig een stukje het land in voor mooie foto's. Dus ik sluit niet uit dat ik binnenkort weer wat doorstuur."

Volledig scherm Een zwanenfamilie in de Linschoter polder haalde dankzij de fotografe het NOS Journaal. © Ria Kamphof-Eikelenboom