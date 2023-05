Rob reist 5000 kilometer met antieke trekker en pipowagen voor kankerpatiënten: ‘Verschrikkelijke ziekte’

utrecht in 1941 Als jochie had Johan bewonde­ring voor de Dom-organist, niet wetende dat hij hem ooit zou opvolgen

Met het overlijden van de Utrechtse componist Johan Wagenaar, op 17 juni 1941, is een stuk Utrechtsch muziekleven heengegaan, aldus het Utrechts Nieuwsblad een dag later. Hij had een primitieve leerschool: de jonge Johan had een blikken fluit en liep achter draaiorgels aan.