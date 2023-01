Robin (29) stalkte vrouw acht maanden lang, krijgt gevangenisstraf en verplichte hulpverlening

De verdachte stalkte de vrouw in Harmelen 8 maanden lang. Hij was verliefd op haar. De liefde was niet wederzijds. Hij raakte geobsedeerd door haar. Je bent mijn levensdoel, schreef de verdachte aan haar. Hij is vaker veroordeeld, maar hij gaat steeds de fout in door zijn psychische kwalen en zijn verslavingen.