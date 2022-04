Roman (1949-2020) kwam breuk met grote liefde Dinie nooit te boven: ‘Verlovingsring ging mee de kist in’

Bea’s ome Jan van Eijk was een broer van haar moeder. ,,Hij zat op de grote vaart en voer vanuit de Rotterdamse haven naar Stettin in Polen.’’ Daar ontmoette hij Stefania Klejnowska. ,,Zij werkte als telefoniste in de haven’’ weet Bea. ,,Ze had twee zoontjes: Roman en Ryzard. Wie de vader van die jongens was, is altijd een mysterie gebleven.’’