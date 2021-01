Ronald (51) start detacheringsbureau voor autisten: ‘Meer dan de helft zit werkloos thuis’

Eerste vijf zorgmede­wer­kers gevacci­neerd in Houten

8 januari Na de start van de vaccinaties in de ziekenhuizen, werd vandaag in de Expo in Houten de allereerste prik tegen het coronavirus gezet. Vijf zorgmedewerkers werden in het bijzijn van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma en Houtens burgemeester Gilbert Isabella ingeënt.