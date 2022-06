Ronde Venen Belang heeft een nieuwe fractievoorzitter

Miljoenen rupsen krioelen op Landgoed Bredius, duizenden in één appelboom: spinselmot houdt huis

Spinraggen in de appelbomen op Landgoed Bredius? Nee, het is het werk van de spinselmot. De rupsen pakken met hun taaie draden de bomen helemaal in en vreten de bladeren op. Het gevolg is dat de appelproductie flink afneemt.

