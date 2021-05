Roos opent ‘snoepwinkel’ voor wijnliefhebbers (en heeft een app die je helpt kiezen van de juiste wijn)

Linschoten heeft er een smakelijke bezienswaardigheid bij. In het keldergewelf van het Wapen van Linschoten is een lieflijke wijnwinkel ingericht met keuze uit ruim honderd etiketten van 5 tot 25 euro.

De voormalige opslagruimte in de kelder, grenzend aan de kade van riviertje de Linschoten, is onlangs door eigenaresse Roos van der Woude omgetoverd tot ‘snoepwinkel’ voor wijnliefhebbers.

Een mooie aanvulling voor het Wapen van Linschoten, café, restaurant en zalencentrum in hartje Linschoten. ,,De lokale slijterij sloot enkele jaren geleden’’, weet Roos. ,,Maar er was wel vraag naar een locatie om wijn te kopen. De kelder was een té mooie opslagplaats. Die hebben we dus opgeknapt en ingericht als wijnwinkel.’’

Het monumentale pand in hartje Linschoten kent een rijke historie. Vanaf 1585 was hier het rechthuis gevestigd, later fungeerde het als raadhuis. ,,Er wordt beweerd dat de kelder zelfs in gebruik is geweest als gevangeniscel, maar dat heb ik nog niet terug kunnen vinden.’’

Pareltje

In ‘Het Wapen’, zoals het in de volksmond wordt afgekort, is al decennialang horeca gevestigd. Sinds twee jaar is het pareltje in handen van Roos. ,,De wijnwinkel is een waardevolle aanvulling op het restaurant’’, vertelt Roos.

,,Als winkel maar ook voor gasten die hier lunchen of dineren. Naast een wijn van de wijnkaart kunnen gasten ook een wijn uit de kelder kiezen en deze in het restaurant of op het terras nuttigen. Zo hebben gasten een ruime keuze en kunnen zij makkelijker iets speciaals uitkiezen.’’

Quote Natuurlijk hopen we weer snel helemaal open te mogen. Roos van der Woude

De jonge onderneemster heeft hiervoor een handige app die de gasten helpt bij het maken van de juiste keuze. Op kleur (wit, rood, rosé) maar ook op smaak of gerecht helpt de interactieve app een passende wijn te vinden.

Terras

Door de huidige maatregelen biedt Roos haar gasten een uitgebreide driegangenlunch zodat er binnen de openingstijden toch lekker lang getafeld kan worden op het terras. Ook de afhaalmaaltijden blijven. ,,Natuurlijk hopen we weer snel helemaal open te mogen. Maar tot die tijd maken we er ook wat moois van. Uitgebreid lunchen, natuurlijk met bijpassende wijnen, komt heel dicht in de buurt van uit eten gaan.’’

