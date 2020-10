Roxeanne Hazes schreef sinterklaasboek tijdens zomerse hitte: ‘Zo trots’

POLL 200 woningen te koop in Bodegraven-Reeuwijk, maar wethouder koopt huis in andere gemeente: ‘Een slecht signaal’

26 oktober Een wethouder moet officieel wonen in de gemeente waarin hij of zij werkt. Toch heeft wethouder Inge Nieuwenhuizen (VVD) van Bodegraven-Reeuwijk een huis gekocht in Gouda. Ze huurde al in Oudewater, omdat ze naar eigen zeggen in Bodegraven-Reeuwijk geen geschikte woning kon vinden. En hoewel er 223 woningen te koop staan in de gemeente is dat ook nu haar argument om in Gouda een woning te kopen.