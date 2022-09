Roy en Dorine deden er 17 jaar over om deze boerderij op te knappen, nu gaan ze verhuizen

Wat is de beste plek voor een splinter­nieuw gemeente­huis? Inwoners mogen kiezen

De Ronde Venen heeft hoognodig een nieuw gemeentehuis nodig. Het huidige is oud, tochtig en niet mens- en milieuvriendelijk. De inwoners kiezen in maart wat het wordt: een nieuw gemeentehuis bij het Veenweidebad of een nieuw op de huidige plek in het centrum.

