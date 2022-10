Run op 11 miniatuurtjes: Zorgen of mensen hun icoon kunnen bemachtigen, terwijl de actie pas net gestart is

Ze zijn niet aan te slepen, de porseleinen miniaturen van iconische Woerdense gebouwen. De in totaal 11 miniatuurtjes zijn te bemachtigen via een spaaractie, die sinds 21 september loopt. Deze actie is speciaal opgezet vanwege het feestjaar Woerden 650.

Marleen Strien van Stadshart Woerden: ,,De porseleinen miniatuurtjes zijn net als die KLM-huisjes. We merken dat ze heel gewild zijn. Woerdenaren maken zich nu al zorgen of ze nog wel hun icoon kunnen bemachtigen, terwijl de actie pas net gestart is.”

Er doen 40 ondernemers aan de spaaractie mee. Elke ondernemer heeft zo zijn eigen actie met de spaarzegels. Een vol spaarboekje (54 stickers) is in te leveren bij een van de Versgroep-winkels of bij de Woerdense Iconen Popup op Voorstraat 81.

Ook te koop

Deze winkel is van 24 tot en met 29 oktober dagelijks geopend van 12.00 tot 17.00 uur (behalve tijdens de Koeiemart) . In die periode is ook het Koeiemartmuseum in de Popup gevestigd, vanwege de Snertweek.

Strien: ,,We krijgen ook vaak de vraag of mensen de miniatuurtjes kunnen kopen. Omdat we begrijpen dat niet iedereen de hele reeks bij elkaar kan sparen, zullen de huisjes vanaf 1 december ook te koop zijn.” Waar is nog niet duidelijk, aldus Strien. Elk miniatuurtje gaat 16,50 euro kosten.

Stadshart Woerden heeft in totaal 12.000 porseleinen miniaturen van iconische Woerdense gebouwen besteld. Hiervan is bijna de helft al op. Twee jaar geleden had Woerden ook een speciale spaaractie. Toen konden de deelnemers een Woerdens kwartet bestellen. Ook dat bleek heel populair.

Het overzicht van de spaarregels, de 40 deelnemende ondernemers en de openingstijden van de Woerdense Iconen Popup is te vinden op de website van het Stadshart: http://www.stadshartwoerden.nl/iconen.

