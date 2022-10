Run op kamerplanten bij Montfoorts tuincentrum. ‘We hebben nu alle ruimte voor onze kerstshow’

Met volle karren gingen bezoekers weer naar hun auto’s. Sommigen vroegen Segers verschrikt of hij helemaal ging stoppen. ,,Dat moet je dan even uitleggen, maar daar is geen sprake van. Het gaat juist goed, we trekken steeds meer klanten, ook in Montfoort. Bij onze vestiging in Nunspeet deden we vorige week al een plantenverkoop en ook daar was het een succes.”