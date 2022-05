Samen genieten van soep, broodjes en kroketten: iedereen is welkom bij vrijheidsmaaltijd in kerktuin

Net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar op Bevrijdingsdag de speciale ‘vrijheidssoep’ geserveerd. Het is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en dit keer is het een recept van chef Nadia Zerouali, bekend van haar kookboeken en het tv-programma BinnensteBuiten. De maaltijd in de Petruskerktuin, tussen 16.30 en 19.00 uur, is gratis en iedereen kan aanschuiven totdat de soeppan leeg is, de inmiddels befaamde en typisch Woerdense Reypenaerkroketten en bijbehorende broodjes op zijn.