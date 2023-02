Schaakgrootmeester Iozefina Paulet (34) wordt raadslid in Woerden

Het gevolg van de staking: stapels vuilniszak­ken in Utrecht en verbazing bij afvalstati­on: ‘Huh?’

Huh, een staking? Veel verbaasde gezichten dinsdagochtend bij het afvalscheidingsstation. Het nieuws dat Utrechtse vuilnismannen- en vrouwen staken komt als een volslagen verrassing. Inwoners hebben geen idee waar ze hun oude bankstel of matras kwijt moeten. Ook in het centrum is de staking merkbaar: langs de huizen in binnenstad liggen stapels afvalzakken.

31 januari