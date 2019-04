Scheidsrechter Liesveld stopt per direct met fluiten

Richard Liesveld uit Waverveen stopt per direct als scheidsrechter. Na een lange en intensieve periode van revalidatie is de 45-jarige Liesveld er niet in geslaagd om voldoende te herstellen van zijn rugblessure en terug te keren als scheidsrechter.

De laatste wedstrijd onder zijn leiding was het duel tussen SC Cambuur en NAC Breda op 25 november 2016. Liesveld begon in 1990 als scheidsrechter in het amateurvoetbal. In 2000 promoveerde hij naar de C-lijst van het betaald voetbal waar hij op 11 februari 2001 debuteerde als scheidsrechter bij de wedstrijd FC Volendam - MVV. In 2007 werd hij op basis van zijn goede prestaties senior-scheidsrechter.

Liesveld floot 379 wedstrijden in het betaald voetbal, waarvan 197 in de Eredivisie en 131 in de Eerste Divisie. Hoogtepunten in zijn scheidsrechtersloopbaan zijn de strijd om de Johan Cruijff Schaal in 2013 tussen AZ en Ajax (2-3) en de KNVB Bekerfinale in 2015 tussen PEC Zwolle en FC Groningen (0-2).

