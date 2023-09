Scholieren Kalsbeek College leren over slechte eigenschappen van vapen en een biertje

bijzondere baan Elke dag een magische zonsopgang op 128 meter hoogte: Ad (60) werkt met zijn hoofd in de wolken

Hoe doe je dat nou eigenlijk als je moet plassen? Die vraag krijgt Ad Vroege vaak voorgelegd. En heb je geen last van gierende hoogtevrees? Maar nee: met zijn hoofd zo’n beetje in de wolken boven Utrecht ziet de nuchtere kraanmachinist geen enkel ongemak. Want zelfs voor het plassen is een oplossing...