Scholieren laten looprekken weer blinken: ‘Straks krijg ik nog verkering met zo’n mooie rollator’

FC Ur­echt-aanvaller Douvikas mag zich vanwege blessure Dost ook tegen AZ laten zien

Tasos Douvikas start zaterdagavond opnieuw in de basis bij FC Utrecht, dat de lastige uitwedstrijd tegen AZ wacht. Zijn concurrent Bas Dost is nog altijd niet inzetbaar in het elftal van Michael Silberbauer. ,,Ik ben blij dat ik mezelf mag laten zien”, stelt de Griek.

17:33