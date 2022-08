Schoolreisje valt in het water door boerenprotest, maar dat maken de boeren nu goed

Vanwege de landelijke boerendemonstratie eind juni in Stroe viel het schoolreisje voor 45 kinderen van de School met de Bijbel Jorai in Zegveld in het water. Als goedmakertje deelde LTO Noord vrijdag aan alle kinderen van de ‘gedupeerde’ basisschool ijsjes uit en regelde ze een springkussen.

Op 28 juni had de School met de Bijbel Jorai twee schoolreisjes gepland. De ene ging richting Den Haag. De andere richting Apeldoorn. Maar laat nou net die dag de boeren in Stroe een grote demonstratie houden tegen het regeerbeleid. Voor schooldirecteur Barend van Benthem was het op voorhand al duidelijk. Hij wilde niet het risico lopen dat de bus met de kinderen in de hitte een paar uur vast zou komen te zitten. Dus laste hij het ritje naar Dierenpark Amersfoort, want daar zou het schoolreisje naar toe gaan, af.

,,Natuurlijk was het sneu voor de kinderen, maar ik wilde het risico niet lopen”, kijkt hij terug. ,,Achteraf had het reisje gewoon door kunnen gaan, maar dat is achteraf.” Gelukkig hadden zowel de busmaatschappij, Verhoef uit Bodegraven, als het dierenpark alle begrip voor het vervelende besluit.

Oproep

Toen LTO Noord via de media vernam dat scholen door de landelijke actie waren getroffen, deed ze een oproep. De bond wilde wat terugdoen. Drie scholen reageerden, waaronder dus de Zegveldse School met de Bijbel. Op de twee andere scholen deelde de boerenorganisatie al eerder ijsjes uit en zette een springkussen neer. Deze geste viel bij alle partijen in goede aarde.

Ook in Zegveld is het aanbod dankbaar aanvaard, want het ‘leed’ viel uiteindelijk mee. De 45 leerlingen werden op de dag van de landelijke boerendemonstratie alsnog op een uitje getrakteerd: een ochtend vermaak in de Pretfabriek in Woerden. Dichter bij huis.

Hier blijft het niet bij, voegt Van Benthem eraan toe. Want het schoolreisje naar Amersfoort is niet geschrapt, maar is verschoven naar 21 september. Dus dat hebben de leerlingen alsnog te goed. Als tweede extraatje kregen ze vandaag ook nog een ijsje en een springkussen bij hun school van LTO Noord. Hiermee was het zuur van het eerste misgelopen schoolreisje helemaal weggespoeld.

