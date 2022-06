Schot in de lucht; airsoftwapen in beslag genomen

column Graskaas­dag, Triathlon, Havendagen: het is altijd feest in Woerden

Het Woerdense festivalseizoen is in volle hevigheid losgebarsten. De ‘24 uur van Woerden’ was nog niet achter de rug of de Graskaasdag vulde de binnenstad. Je hoefde slechts de paardenpoep te volgen om de weg naar het Kerkplein te vinden of op het gegil van een hyperactieve, schreeuwende makelaar af te gaan die de prijs van een kaas wist op te drijven naar ruim vijftienduizend euro. De koper was opperkaasmeester Jos van Riet. Wie anders?

9 juni