Schuurtje langs de A12 werd beklad, maar staat inmiddels weer te blinken met de tekst: ‘Red de bij’

Wild­west-achtervol­ging waarbij zelfs wordt geschoten na mislukte plofkraak, Utrechter (20) hoeft niet de cel in

Een 20-jarige man uit Utrecht is dinsdag veroordeeld voor betrokkenheid bij een plofkraak in Duitsland. Hij vluchtte na de kraak met twee andere verdachten in een razendsnelle Audi, maar de wagen crashte. Wat volgde, was een wilde politieachtervolging, waarbij zelfs werd geschoten.