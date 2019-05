Scootmobiel rijdt Woerdense sloot in, auto van hulpverlener ook

'Na de moord op Theo van Gogh móest ik me uitspreken'

10:04 De familie Choho was het eerste Marokkaanse gezin in Bodegraven. Zoon Abdeluheb (49) sloeg zijn vleugels uit, was wethouder in Amsterdam en is nu directeur bij VluchtelingenWerk Nederland. ,,Je moet altijd uitleggen waar je vandaan komt."