Simon filmt hoe vriend Bram met 150 km/uur door de stad scheurt, agent ‘denkt dat die doodgereden wordt’

Snelheid omlaag en auto te gast: ‘Goed dat gemeenten maatrege­len nemen’

Lange tijd was de straat toch het domein waarin de auto volgens menig weggebruiker de baas was. Verschillende gemeenten willen de rollen nu omdraaien. Snelheid omlaag en de auto vaker ‘te gast’. Wij vroegen de lezer: Bent u blij dat de fietser meer aandacht krijgt, of is het allemaal ‘automobilisten pesten’?