Sint geeft ook arme kinderen een cadeautje, dankzij inzameling van winkeliers

Wie bij een van de deelnemende winkeliers of horeca iets koopt of bestelt, kan een donatie doen in een daarvoor bestemde bus. De praktijk leert dat veel mensen niet meer contant maar met pin betalen. Daarom is het ook mogelijk geld online over te maken naar een speciale rekening. Het ingezamelde geld wordt uiteindelijk in overleg met de voedselbank besteed.

Die weet om welke gezinnen het gaat en waar de kinderen behoefte aan hebben, legt Patricia van Hall van Stadshart Woerden uit. De voedselbank besteedt het ingezamelde geld bij de lokale middenstand, waardoor het mes aan twee kanten snijdt, adus Van Hall. ,,Zo help je elkaar, want de middenstand heeft het in coronatijd ook moeilijk gehad.”

#SocialHap

De sympathieke actie is gestart op 11 november, de dag van de aankomst van de Sint in Woerden, en loopt tot 30 november. ,,Het liefst stoppen we eerder, zodat we meer tijd over hebben om voor het geld cadeaus te kopen.”

Inmiddels is online al ruim 210 euro overgemaakt. Hoeveel contant geld nog in de bussen bij de deelnemende winkeliers staat, weet Van Hall niet. Ze weet wel dat het initiatief op veel sympathie van het winkelende publiek kan rekenen.

Vorig jaar hadden de Woerdense winkeliers de actie #SocialHap opgezet. Wie een bezoekje aan de horeca bracht, kon toen een cadeaubon van 2,75 , 12,50 of 25 euro kopen. Die kwam uiteindelijk terecht bij plaatsgenoten die deze goed kon gebruiken. Dit initiatief van eveneens Stadshart Woerden was een succes, weet Van Hall.

