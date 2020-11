Sinterklaas over feest in coronatijd: ‘Ik ga de blikken van kinderen het meest missen’

Hoe gaat het met u?

,,Betrekkelijk goed. Sinterklaas is behoorlijk aangeslagen dat er een heleboel contact met kinderen niet zal plaatsvinden dit jaar. Het sinterklaasfeest is een feest van de mensenmassa’s en dat kan nu niet. Daardoor is het dit jaar allemaal een beetje afstandelijk, terwijl Sinterklaas juist niet van het afstandelijke is. Maar hij heeft er wel wat op gevonden om kinderen toch de gelegenheid te geven het sinterklaasfeest te vieren. Zo zijn er dingen van tevoren opgenomen en op sommigen plekken doen ze aan streamen. Dat is een nieuw woord dat ik heb geleerd. Ik dacht altijd dat je striemen kreeg wanneer je was geslagen, maar het is ook een moderne techniek waardoor ik in deze lastige tijd toch op veel plekken tegelijk kan zijn.”