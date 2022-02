Slachtoffer overleden bij steekincident Oudewater, 8 mensen aangehouden

UPDATEBij een incident in een woning aan de Kapellestraat in Oudewater is vanochtend vroeg een bewoner aan steekwonden overleden. Er zijn acht mensen aangehouden. De buurt en burgemeester Danny de Vries reageren geschrokken.

Het steekincident is iets na 6:30 uur gemeld vanuit een voormalige dokterspraktijk die is omgebouwd tot appartementencomplex voor arbeidsmigranten. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn uitgerukt, maar ze hebben het slachtoffer niet meer kunnen redden.

Het is nog niet duidelijk of er aan de steekpartij een ruzie voorafging en wat de oorzaak daarvan was. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar. Acht bewoners zijn van hun bed gelicht en naar het politiebureau gebracht.

Een van de omwonenden die in alle vroegte zijn hond uit liet, zegt in het pand een groot broodmes gezien te hebben. Hij is hevig geschrokken en wil er niet veel over kwijt.

Een andere omwonende zegt verbaasd te zijn over het tragische incident in het huis op de hoek van de Kapellestraat en de St. Janstraat. ,,Het is mij nooit eerder opgevallen dat er iets zou spelen. Het zijn volgens mij rustige gasten, ik zie ze regelmatig. Maar er kan natuurlijk altijd iets hebben gespeeld, daar ben ik niet van op de hoogte.”

Verschrikkelijk begin

Burgemeester Danny de Vries reageert geschrokken. ,,Het is een verschrikkelijk begin van de zondag", zegt hij. Vanochtend vroeg is hij op de hoogte gesteld van het steekincident. Zijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer. ,,Deze mensen komen naar ons land om werk te doen dat wij niet meer willen doen. Zij doen dat goed en hopen zo een bestaan op te bouwen. Arbeidsmigranten moeten in alle rust en veiligheid hier in Oudewater kunnen verblijven.”

Maar er zit ook een keerzijde aan het verblijf van arbeidsmigranten, zegt De Vries. Het is namelijk zeker niet de eerste keer dat er in deze woningen incidenten plaatsvinden: eenmaal een vechtpartij waarbij ook een mes is gebruikt en een aantal schermutselingen op straat en in kroegen.

Quote Incidenten, met deze dodelijke steekpar­tij als naar dieptepunt, zijn niet te tolereren Danny de Vries, Burgemeester Oudewater

Werk aan de winkel

,,Wij kennen deze geïsoleerde gemeenschap niet goed", stelt hij vast. ,,Er is nog veel werk aan de winkel. Wij moeten ervoor zorgen dat deze mensen goed kunnen leven, werken en goed kunnen wonen. Tegelijkertijd zijn incidenten, met deze dodelijke steekpartij als naar dieptepunt, niet te tolereren. Daar moeten we tegen optreden.”

De Vries wil zo snel mogelijk in kaart hebben hoeveel arbeidsmigranten Oudewater heeft, waar en vooral hoe zij wonen, wat voor werk zij doen en hoe hun sociale omgeving eruit ziet. ,,Wij willen geweldsincidenten aanpakken en tegelijkertijd zorgen voor betere leefomstandigheden. Het is zeker een belangrijk onderwerp waar ook het nieuwe college zich over moet buigen.”

De politie doet op dit moment onderzoek naar het incident en is op zoek naar getuigen. Melden kan via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

