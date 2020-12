‘Slimme’ flitser legt bellen in de auto vast, maar Stephan krijgt boete voor vasthouden van ... z’n portemonnee: ‘Absurd’

Wauw! Eveline uit Gouda is vanavond te zien in Carré met Nick en Simon: ‘Aardige gasten’

22 december Carré is hét podium voor Nederlandse artiesten. Voor velen van hen is een avondje op de planken in het Koninklijk Theater in Amsterdam de ultieme droom. De Goudse Eveline Kamperman weet inmiddels hoe het is om in het theater aan de Amstel te staan. Daar speelde ze tijdens het Knoopgala met het Volendamse duo Nick en Simon het nummer El Condor Pasa (If I Could) van Simon & Garfunkel. Het gala is vanavond te zien op NPO1.