Smullen! Louise maakt broodjes die volledig belegd zijn met lekkernijen uit de regio

,,De uitstekende vleeswaren komen van slagerij Lempers, de lekkerste kazen van de IJsselpoort, de groenten en geperste sappen van Vers & Zo. Dagelijks komen de verse zachte broodjes van bakkerij Treur en de luxe harde broodjes bakken wij zelf.’’

Zus & Zo aan de Waardsedijk Oost is sinds de start in 2014 uitgegroeid tot een smakelijk begrip in Montfoort en omgeving. De broodjeszaak werd gestart door de zussen Christine en Sophie van Rooijen en eind 2019 overgenomen door Louise. ,,De naam heb ik zo gehouden, omdat iedereen Zus & Zo kent.’’

Wekelijks schrijven we over de leukste, nieuwste, gekste en meest trendy winkels in het Groene Hart. Vandaag in de rubriek Voor de heb: Broodje Zus & Zo in Montfoort.

Fans

Omdat de onderneming van Louise is gevestigd aan industrieterrein IJsselveld heeft zij een flinke schare fans die werken bij de verschillende bedrijven op het terrein. Rond het middaguur is het een komen en gaan van werknemers met lekkere trek. De broodjes met sla, bacon en kaas en het broodje bal zijn favoriet, maar ook een broodje kroket (zolang de voorraad strekt) is niet te versmaden.



,,Naast de broodjes voor de bedrijven verzorg ik ook broodmaaltijden voor scholen, tijdens studiedagen of andere gelegenheden.’’ Ontbijt op maat als verrassing, thema-ontbijtjes voor bijvoorbeeld Moederdag of Valentijnsdag en high tea en high brunch worden door Louise ook met veel enthousiasme verzorgd. ,,Ook slagroomtaarten met logo of foto is bij ons te bestellen.’’

Overrompeld

Net begonnen met haar eigen zaak werd Louise overrompeld door corona. ,,Toch was het goed te doen, want ook in die tijd bleef het een komen en gaan van klanten. De lockdown was voor ons geen probleem, omdat de mensen in die tijd bij ons wel mochten afhalen. Zoals bij veel andere bedrijven wel is gebeurd mag ik met enige trots wel zeggen dat wij de prijzen niet hebben verhoogd.’’

‘Good food for a good mood’ is het thema dat Louise graag uitdraagt naar haar klanten.

Broodje Zus & Zo is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur geopend en in de weekenden in overleg.

