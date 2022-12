Sofie (17) heeft haar rijbewijs al en kan niet wachten tot ze alleen mag rijden: ‘Nu moet oma nog mee’

Cadeau niet in de smaak gevallen? Bij deze duurzame ‘Sint’ kan je het ruilen voor een ander presentje

Als je kind dat ene cadeau toch niet leuk vindt, is het zonde om het in de kast op te bergen. In Gouda kon je dit weekend het speelgoed inruilen voor een ‘nieuw’ cadeau. Duurzaam en voordelig.

18 december