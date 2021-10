Sophie (15) al bijna vier dagen vermist: politie heeft nog geen enkele bruikbare tip gekregen

De politie is nog steeds op zoek naar Sophie van der Meulen (15) uit Mijdrecht die al bijna vier dagen spoorloos is. Oproepen van de politie leverde geen enkele bruikbare tip op.

Nadat Sophie maandagavond als vermist werd opgegeven, gingen er een Burgernetoproep en opsporingsbericht uit. ,,Maar er zijn nog geen bruikbare tips binnengekomen”, laat een politiewoordvoerder weten.

Sophie verbleef in een instelling in Amsterdam en was maandag op bezoek bij haar moeder in Mijdrecht. Toen ze vervolgens niet terugkeerde naar de instelling, werd ze als vermist opgegeven. De politie maakte de vermissing dinsdag openbaar. ,,We maken ons grote zorgen over haar welzijn.”

Ondanks een duidelijk signalement is het meisje dus nog steeds spoorloos. De politie is bezig haar sociale netwerk in kaart te brengen en te achterhalen wie ze voor het laatste heeft gesproken.

Problematiek

Waarom en sinds wanneer Sophie in de instelling verblijft en of er signalen waren dat zij zou willen weglopen, kan de politie omwille van haar privacy niet zeggen. ,,Maar het feit dat ze in een instelling verblijft, zegt wel iets over de problematiek die haar treft”, aldus de politiewoordvoerder.

Wie informatie heeft over de vermissing van Sophie, kan bellen naar 0800-6070.

