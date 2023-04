Soundous (17) heeft haar woordje altijd klaar: ‘Begrijp niet hoe Rutte nog premier kan zijn’

Dollemans­rit in ambulance ‘was net een film’, rechter veroor­deelt spoorloze verdachte

Hij scheurde in een gestolen ambulance door Utrecht en ramde daarbij twee auto’s. Daarna verdween de 35-jarige A. K. van de radar. Niemand weet waar hij is. De man kwam opnieuw niet opdagen in de Utrechtse rechtbank, maar werd dinsdag tóch veroordeeld door de rechter.