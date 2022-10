Spanning stijgt: mis bij ons vandaag niks van beker-kraker tussen Sportlust’46 en FC Utrecht

De aftrap van de beker-kraker is vandaag om 18.45 uur. Aan het eind van de middag starten we met een liveblog. Hierin volgen we de aankomst van de spelersbus van FC Utrecht in Woerden, peilen we de sfeer langs het veld en uiteraard - zodra het eerste fluitsignaal klinkt - volgen we de wedstrijd. Hou onze site en app vandaag dus goed in de gaten.