Spectaculaire winst van lokale partij in De Ronde Venen: ‘Het is absurd veel’

Maarten van der Greft van Ronde Venen Belang zegt wel een overwinningspeech te hebben voorbereid maar had niet gerekend op zo’n gigantische verkiezingswinst. ,,Het is absurd veel. In vrijwel alle dorpen en wijken zijn wij de grootste. Het is een overwinning voor puur lokale politiek en dat blijkt onze inwoners aan te spreken.”



Zijn partij haalde 32 procent van de stemmen in De Ronde Venen en dat is goed voor tien zetels. De opkomst was met 59,6 procent een fractie lager dan vier jaar geleden.