Spel over hoe dorp in de fik werd gestoken: ‘Wel dubbel: we spelen een spel terwijl het écht oorlog is’

Een kinderwargame, wat moet ik me daarbij voorstellen? ,,We hebben al wargames voor volwassenen gehad, nu komt er een verkorte versie voor kinderen. Eltjo Verweij, die ook lid is van een boardgamevereniging, heeft gebouwen in Waverveen en Abcoude nagemaakt met de 3D-printer of zelf in elkaar geknutseld. De Franse soldaten, miniatuurpoppetjes, moeten de boeren - de verdedigers - beschieten. Het gaat op basis van een aantal regels. Net als bij veel bordspellen wordt er gebruik gemaakt van een dobbelsteen en geldt het principe van hoe hoger je gooit, hoe beter dat is. Je kunt gebruik maken van allerlei tactieken.”

Een oorlogsspel in een tijd waarin het écht oorlog is, is dat niet een beetje vreemd?

,,Het is wel dubbel. Je hoort het van spelers ook. ‘Het is heel raar, we zijn een spelletje aan het spelen terwijl het écht oorlog is. Sommige gebeurtenissen in Oekraïne vertonen ook gelijkenissen met wat er hier is gebeurd, met hele dorpen die in de fik zijn gezet. Maar we doen dit vooral om mensen meer te laten snappen wat er gebeurd is in deze omgeving. Er zit geen oorlogs-idee achter, het is puur een spel. Er zijn heel veel kinderen die games op een computer spelen waar het er heftiger aan toe gaat.”



De speciale kinderversie is woensdagmiddag 10 augustus, aanvang rond 14.00 uur in de Rooms-Katholieke kerk in Vinkeveen. Het spel maakt onderdeel uit van de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’, die elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag te bezichtigen is. In het kader daarvan zijn ook fietstochten, audiotours en lezingen.