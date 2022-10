Sportlust’46 in Woerden mag beker-kraker tegen FC Utrecht niet live uitzenden op eigen kanaal

Dat is wel jammer, erkent Dirk van Oudenallen, een van de drijvende krachten achter het Woerdense tv-station. Van Oudenallen en zijn collega's, onder wie Jos Toet en Willem Knossen, staan elke wedstrijd paraat om de beelden van hun club rechtstreeks via internet (www.sportinside.tv) de wereld in te sturen. Dat geldt voor zowel de thuis- als de uitduels. ,,Als we uit spelen, vragen we eerst netjes of we erin mogen.”