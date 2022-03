Sprankje geluk in zware tijden: zoek een ei en maak een ander blij

Ook Van Duijnhoven ziet het leed in Oekraïne. ,,Steeds als ik het journaal kijk, ben ik weer in tranen”, begint zij te vertellen. ,,Ik zou zo graag iets doen. Vrede begint tenslotte bij onszelf.” Daarom bedacht zij de blij-ei-actie: een afgeleide van de blije-ballen-actie rondom de kerstdagen van een kinderopvangorganisatie in Nieuwveen. ,,Ik verstop 100 blije eieren in De Hoef’’, legt zij uit. ,,Wie een ei vindt, moet iemand anders blij maken. Zo ontstaat een kettingreactie van blije acties.’’

Op 21 maart gaat de actie van start. ,,Dat is het begin van de lente. Die dag verstop ik de eieren door heel De Hoef. Dat gebied is enorm groot; ik begin bij de grens met Amstelhoek en ga door tot aan de camping aan de Amstelkade. De eieren worden verstopt aan beide zijden van De Kromme Mijdrecht. Een groot zoekgebied dus. Zo krijgen veel mensen de kans om een ei te vinden.”

Quote Het hoeft heus niet groots; ook een klein gebaar kan al verschil maken in iemands leven Nanda van Duijnhoven

Wie een ei vindt, wordt uitgedaagd om iemand anders blij te maken. ,,Dat begint al met het gedag zeggen van anderen, maar kan ook het sturen van een kaartje zijn, het doen van een boodschap of een keer bij iemand op de koffie gaan. Het hoeft heus niet groots; ook een klein gebaar kan al verschil maken in iemands leven.”

Nadat de actie is uitgevoerd, brengt de vinder het ei naar de Antoniusschool in De Hoef. ,,Daar hangen we alle eieren in een boom. Deze boom versieren we met gekleurde linten en wordt een statement van blijdschap.”

Voor Van Duijnhoven is de actie geslaagd als inwoners er een glimlach van krijgen. ,,In deze tijd zijn we geneigd wat somber te worden van de ellende om ons heen. Laten we iets voor elkaar over hebben. En dat begint bij onszelf.”

