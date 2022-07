St. Antonius biedt steeds meer zorg thuis aan: ‘Ziekenhuis is niet altijd de juiste plek’

Zwerfvuil opruimen, steeds méér mensen pakken de knijper op: ‘Goed gedrag doet goed volgen’

Woerden is overdonderd door de grote groep vrijwilligers die actief zwerfafval opruimt. Het aantal zogeheten zwerfvuilambassadeurs is dankzij corona spectaculair gegroeid van 50 naar 270. Het einde lijkt nog niet in zicht. De gemeente buigt zich nu over de vraag hoe ze al deze enthousiaste inwoners efficiënt kan inzetten.

