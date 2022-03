St. Antonius stuurt acht pallets met medische spullen naar Oekraïne

Die behoefte in ziekenhuizen en zorginstellingen in Oekraïne is de reden geweest waarom een aantal medewerkers van het St. Antonius snel in actie is gekomen om spullen te verzamelen. Daar was gezien de situatie in dat land enige haast mee. In rap tempo werd dan ook een assortiment aan diverse medische spullen verzameld, waaronder infuusvloeistof, kompressen en handschoenen.